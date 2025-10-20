انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

حسن طنطاوي - مرشح مجلس إدارة الأهلي

أوضح حسن طنطاوي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي أنه يسعى لخدمة أعضاء النادي وتحقيق مكاسب مالية وفنية إذا تم انتخابه في مجلس الإدارة المقبل.

ويخوض حسن طنطاوي انتخابات الأهلي على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن بشكل منفرد.

وقال طنطاوي عبر صفحة الأهلي: "شعار حملتي هو "صوتك هيوصل" وإذا وفقت في الانتخابات وأصبحت ضمن أعضاء مجلس الإدارة سأكون أحد أفراد منظومة محمود الخطيب الذي قدم الكثير للنادي الأهلي خلال فترتين رئاسة".

وأضاف "كنت أول مرشح لانتخابات الأهلي وكنت أعتقد أنه سيكون هناك قائمة انضم لها لكن كل المرشحين انسحبوا وأصبحت وحيدا لكني أثق في أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي".

وأكمل "هدفي افتتاح مدارس لكرة القدم باسم الأهلي في كل دول العالم لتحقيق أقصى استفادة فنية ومادية منها، أرغب أيضا في التعاقد مع مجموعة مستشفيات وتقديم خصم 50% لأعضاء النادي الأهلي على الخدمات الطبية".

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

