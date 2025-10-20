مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال

يتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة فريقه مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

وشاهد مرموش فوز فريقه على إيفرتون من مقاعد البدلاء في أول مباراة يدخل فيها القائمة بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو شهر.

كما دخل الجزائري ريان آيت نوري للقائمة التي تسافر إلى إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب مرموش عن الملاعب منذ إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

ولعب عمر مرموش هذا الموسم 3 مباريات في الدوري بإجمالي لعب 150 دقيقة، ساهم خلالهم في هدف وحيد.

كما غاب ريان آيت نوري منذ توقف سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل، قبل عودته بصحبة مرموش.

وشهدت القائمة غياب الإسباني رودري والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

ولم يشارك رودري سوى في 22 دقيقة أمام برينتفورد قبل أن يخرج للإصابة.

كما غاب عبد القادر خوسانوف عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في مواجهة أرسنال، في أواخر سبتمبر الماضي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com