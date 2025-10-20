مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

مرموش - هالاند - فودين - مانشستر سيتي

يتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة فريقه مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

وشاهد مرموش فوز فريقه على إيفرتون من مقاعد البدلاء في أول مباراة يدخل فيها القائمة بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو شهر.

كما دخل الجزائري ريان آيت نوري للقائمة التي تسافر إلى إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو جوارديولا يوضح موقف رودري من المشاركة أمام فياريال وأستون فيلا كلوب: من الممكن العودة إلى ليفربول مجددا لكنني لا أفتقد التدريب حاليا ألكسندر أرنولد يعود لتدريبات ريال مدريد.. وقد يتواجد في قائمة لقاء يوفنتوس

وغاب مرموش عن الملاعب منذ إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

ولعب عمر مرموش هذا الموسم 3 مباريات في الدوري بإجمالي لعب 150 دقيقة، ساهم خلالهم في هدف وحيد.

كما غاب ريان آيت نوري منذ توقف سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل، قبل عودته بصحبة مرموش.

وشهدت القائمة غياب الإسباني رودري والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

Image

ولم يشارك رودري سوى في 22 دقيقة أمام برينتفورد قبل أن يخرج للإصابة.

كما غاب عبد القادر خوسانوف عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في مواجهة أرسنال، في أواخر سبتمبر الماضي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش ريان آيت نوري مانشستر سيتي فياريال
نرشح لكم
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى ترتيب أبطال أوروبا - خسارة كاراباج الأولى.. ويوفنتوس دون انتصار عقب 3 جولات أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو ماريسكا: مشاهدة إستيفاو ممتعة ويشبه بالمر.. وديلاب يقترب من العودة تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية إيكيتيكي: لولا فرانكفورت لما وصلت إلى هنا
أخر الأخبار
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 8 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 12 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) سندرلاند.. جووووول التعادل 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية ساعة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515583/مرموش-وآيت-نوري-ضمن-قائمة-مانشستر-سيتي-لمواجهة-فياريال