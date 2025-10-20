اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الجدول الزمني الرسمي للمنافسات، تمهيدًا لانطلاق الحدث في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025 في مدينة الرياض السعودية، على أن تبدأ الأدوار التمهيدية في 4 نوفمبر.

ومن المقرر أن تستقبل العاصمة السعودية أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة بمشاركة مصر، ويتنافسون في 23 رياضة.

البداية ستكون في الرابع من نوفمبر بمباريات كرة القدم للصالات في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، والكرة الطائرة في بوليفارد الرياض سيتي. فيما تنطلق منافسات الملاكمة في برج الفنون بالمسار الرياضي، الذي سيحتضن أيضًا الملاكمة التايلندية من 11 إلى 13 نوفمبر، على أن يقام التتويج في 14 من الشهر نفسه.

وفي الصالة الخضراء تُقام منافسات السباحة من 8 إلى 12 نوفمبر، وكرة اليد من 13 نوفمبر حتى ختام الدورة، بينما يشهد ميدان الجنادرية منافسات قفز الحواجز في 12 و13 نوفمبر، والتتويج في 15 نوفمبر.

وفي بوليفارد الرياض سيتي، تُقام منافسات رفع الأثقال من 8 إلى 12 نوفمبر، والووشو يومي 15 و16، ورفع الأثقال البارا في 21 نوفمبر. بينما تستضيف منطقة أخرى الكرة الطاولة من 8 إلى 13 نوفمبر، والمصارعة من 18 حتى ختام المنافسات، في حين تُقام المبارزة في منطقة C01 بين 17 و20 نوفمبر.

كما تُقام الرياضات الإلكترونية في صالة بوليفارد 02 يومي 11 و12 نوفمبر، وتستضيف منطقة القفز ضمن بوليفارد الرياض سيتي منافسات القفز في ألعاب القوى من 17 إلى 20 نوفمبر.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجدول الزمني صُمم لتحقيق التوازن في توزيع النهائيات وضمان انسيابية تنقل الجماهير والبعثات، داعية الجميع لمتابعة الموقع الرسمي للدورة لمراجعة التحديثات والخرائط قبل انطلاق المنافسات.