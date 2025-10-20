رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلات لنقل جماهير الفريق إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الأهلي يوم الأربعاء، في الجولة 11 من الدوري المصري.

وأوضح الاتحاد السكندري عبر موقعه أن النادي قرر تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل جماهير الثغر لدعم والمساندة فريقها ومشاهدة لقاء الاتحاد السكندري والأهلي في في الدوري.

وأفاد النادي أن الحافلات المجانية ستتواجد يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر الاتحاد السكندرى بالشاطبي من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة الـ12.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يوم الأربعاء 22 أكتوبر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.