انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية

يعتبر محمد الغزاوي المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تواجد محمود الخطيب على رأس القائمة يمقل ثقل كبير للمنظومة.

وأضاف الغزاوي في تصريحات صحفية "وجود الخطيب يمنح دوافع ‏كبيرة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، ليستمر في الريادة وعلى القمة وأن يكون رقم 1 ‏دائما.‏"

وأوضح المرشح لعضوية الأهلي "الخطيب اختار القائمة بناء على توجهات المرحلة القادمة التي سوف ‏يكون شعارها الاستثمار والتنمية".

وسرد الغزاوي أمثلة للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية "أبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات ‏جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير يمكن تقديمه للنادي.‏"

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتواجد الغزاوي في عضوية مجلس إدارة الأهلي خلال الفترة من 2004 حتى 2009 تحت رئاسة حسن حمدي، بالإضافة إلى تواجده ضمن قائمة الخطيب، ليكون تواجده في المجلس القادم هي المرة الثالثة.

وتابع "الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، في ظل ‏مصروفات النادي الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار النادي في المقدمة بكل المجالات".

وتحدث عن عدد اللعبات داخل الأهلي "مجلس ‏الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي، كما يتم العمل من ‏اجل استمرار التفوق في كل الألعاب، الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما ‏هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل.‏"

كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي "لهم حق علينا باستمرار، ونعمل بشكل مستمر على إسعاده وتحقيق حلم ‏الاستاد الذي يتطلع الجميع لافتتاحه، والكابتن الخطيب يراقب الخطة الزمنية لمشروع الاستاد بشكل دقيق، ويتواجد في موقع ‏العمل لمتابعة كافة الأمور".

ودعا أعضاء الأهلي لحضور الجمعية العمومية للنادي "غير صحيح أن بعض المقاعد قد حسمت ‏بالتزكية، ومن الضروري التواجد بكثافة لإتمام هذه التزكية، لأن وجود الأعضاء يمثل أهمية كبيرة وهو حق النادي على كل من ‏ينتمي له أن يتواجد ويشارك ويوجه رسالة بأن عمومية الأهلي هي القدوة والمثل للجميع.‏"

وأتم حديثه "اعتدنا أن نرى مشاهد مؤثرة للغاية من حضور كبار السن وذوي الهمم ومختلف الفئات العمرية، اليوم ‏يمثل احتفال وكرنفال لكل الأعضاء في تجمع عائلي للاحتفال بالمجلس الجديد".