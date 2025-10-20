انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي - عضو مجلس إدارة الأهلي

يعتبر محمد الغزاوي المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تواجد محمود الخطيب على رأس القائمة يمقل ثقل كبير للمنظومة.

وأضاف الغزاوي في تصريحات صحفية "وجود الخطيب يمنح دوافع ‏كبيرة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، ليستمر في الريادة وعلى القمة وأن يكون رقم 1 ‏دائما.‏"

وأوضح المرشح لعضوية الأهلي "الخطيب اختار القائمة بناء على توجهات المرحلة القادمة التي سوف ‏يكون شعارها الاستثمار والتنمية".

أخبار متعلقة:
الغزاوي: كنت أتمنى تتويج الشحات بجائزة الأفضل داخل إفريقيا.. والمنافسة انحصرت بين زيزو وويليامز الغزاوي: الجماهير ذكرتنا بأيام زمان ضد العين.. ليس منطقيا الحديث عن ريال مدريد الآن الغزاوي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

وسرد الغزاوي أمثلة للمشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية "أبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات ‏جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير يمكن تقديمه للنادي.‏"

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتواجد الغزاوي في عضوية مجلس إدارة الأهلي خلال الفترة من 2004 حتى 2009 تحت رئاسة حسن حمدي، بالإضافة إلى تواجده ضمن قائمة الخطيب، ليكون تواجده في المجلس القادم هي المرة الثالثة.

وتابع "الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، في ظل ‏مصروفات النادي الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار النادي في المقدمة بكل المجالات".

وتحدث عن عدد اللعبات داخل الأهلي "مجلس ‏الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي، كما يتم العمل من ‏اجل استمرار التفوق في كل الألعاب، الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما ‏هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل.‏"

كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي "لهم حق علينا باستمرار، ونعمل بشكل مستمر على إسعاده وتحقيق حلم ‏الاستاد الذي يتطلع الجميع لافتتاحه، والكابتن الخطيب يراقب الخطة الزمنية لمشروع الاستاد بشكل دقيق، ويتواجد في موقع ‏العمل لمتابعة كافة الأمور".

ودعا أعضاء الأهلي لحضور الجمعية العمومية للنادي "غير صحيح أن بعض المقاعد قد حسمت ‏بالتزكية، ومن الضروري التواجد بكثافة لإتمام هذه التزكية، لأن وجود الأعضاء يمثل أهمية كبيرة وهو حق النادي على كل من ‏ينتمي له أن يتواجد ويشارك ويوجه رسالة بأن عمومية الأهلي هي القدوة والمثل للجميع.‏"

وأتم حديثه "اعتدنا أن نرى مشاهد مؤثرة للغاية من حضور كبار السن وذوي الهمم ومختلف الفئات العمرية، اليوم ‏يمثل احتفال وكرنفال لكل الأعضاء في تجمع عائلي للاحتفال بالمجلس الجديد".

محمد الغزاوي الأهلي انتخابات الأهلي قائمة الخطيب
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده الأهلي يهنئ المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة شريف بشد في العضلة الضامة.. وتحديد مدة الغياب خبر في الجول - حرس الحدود يقبل استقالة بسيوني.. وتعيين زهران
أخر الأخبار
مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب 11 دقيقة | الدوري المصري
مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 59 دقيقة | رياضات أخرى
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515580/انتخابات-الأهلي-الغزاوي-يتحدث-عن-زيادة-موارد-النادي-ودعم-العمومية-لإتمام-التزكية