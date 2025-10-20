مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو

يرى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أن النادي الكاتالوني جعله مختلفا ويظهر مشاعره.

وأوضح فليك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس "عندما كنت مدربا لبايرن ميونيخ كان لدي نفس رد الفعل، أمام برشلونة مثلا كان نفس رد الفعل بعد الهدف الأول والثاني والثامن كذلك، ولم يكن لدي ابتسامة."

وأكمل "أما هذا النادي فجعلني مختلفا وأُظهر المشاعر، أحب هذا النادي وأقدره، عندما أشاهد نفسي في التلفاز لا أحب ذلك، ولا أحب أن يراني الناس بهذه الصورة الانفعالية."

وظهر هانز فليك يحتفل بشكل جنوني بعد الهدف الثاني لبرشلونة في شباك جيرونا بالأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على جيرونا بصعوبة بهدف في الدقيقة 90+3 عن طريق رونالد أراوخو.

ويستعد برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يحل أولمبياكوس في المركز الـ29 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

وتحدث فليك عن الفوز أمام جيرونا "نحن في موقف صعب، ولكنني كنت سعيدا بالفوز بالنقاط الثلاث أمام جيرونا، هذا ما كنا نحتاجه ورأيت ذلك في المران كيف بدا الجميع مزاجه جيد ومرتاحا."

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد 9 جولات متخلفا عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

وأكمل مدرب برشلونة "نأمل أن يشارك رافينيا وفيران توريس في الكلاسيكو".

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في تمام الساعة 6:15 مساء يوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتابع حديثه عن فيران توريس "عندما عاد توريس من المنتخب قمنا بعمل بعض الفحوصات وكان يعاني من بعض الآلام، ولن يشارك أمام أولمبياكوس لأنه إذا شارك ستكون مجازفة وعلينا إجراء المزيد من الفحوصات والاعتناء باللاعبين، ومع عودة جميع اللاعبين سيكون الوضع مختلفا وهذا ما نرغب فيه."

وعن إمكانية الدفع بالشاب مارك برنال، رد فليك "ليس جاهزا لخوض مثل هذه المباريات الكبرى، وليس في المستوى المطلوب بدنيا للعب في هذا المستوى، ولكن يجب أن نساعده لكي يتحسن."

وأثنى المدرب الألماني على مهاجمه ماركوس راشفور "نحن سعداء جدا بوجوده في فريقنا، منحنا الكثير من الأمور الإيجابية".

وعن إمكانية الدفع به في مركز المهاجم، قال "أعتقد أن راشفورد خيار جيد جدا للعب في مركز المهاجم رقم 9".

وشارك الشاب أنطونيو فيرنانديز صاحب الـ17 في مركز المهاجم أمام جيرونا

وأتم فليك "أفتقد رافينيا لأنه لاعب مهم لنا وأظهر ذلك في الموسم الماضي عندما يلعب بهذا المستوى."