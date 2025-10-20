مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني

ينتظر النادي الأهلي قرار يس توروب المدير الفني لحسم مقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني.

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في بداية مشوار توروب مع الفريق.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: :الأهلي ينتظر حسم يس توروب مقترح تواجد أمير عبد الحميد في الجهاز الفني لمعاونة كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى".

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.