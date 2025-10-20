جوارديولا يوضح موقف رودري من المشاركة أمام فياريال وأستون فيلا

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - رودري

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نجمه رودري لن يكون متاحًا لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على فياريال ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أعتقد أن رودري سيلعب أمام فياريال أو ضد أستون فيلا في الدوري الأحد المقبل".

أخبار متعلقة:
كلوب: من الممكن العودة إلى ليفربول مجددا لكنني لا أفتقد التدريب حاليا أليجري يوضح سبب تغيير مركز لياو.. ورسالته بعد تصدر ميلان الدوري الإيطالي ألكسندر أرنولد يعود لتدريبات ريال مدريد.. وقد يتواجد في قائمة لقاء يوفنتوس أموريم: هاري ماجواير كان مثالا يحتذى به أمام ليفربول

وأضاف المدرب الإسباني "لن يغيب رودري طويلا، لكنها إصابة قوية".

وشدد "علينا أن نكون حذرين. حاولنا مرارًا وتكرارًا تجنّب أي إصابة أخرى، لكننا لم ننجح في ذلك، لذا سنرى".

وأصيب رودري خلال مباراة برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي.

وتابع "ماتيو كوفاسيتش يتمتع بقدرة استثنائية على الاستحواذ على الكرة، لكن لا يمكننا أن ننسى أنه عاد من الجراحة وعانى من إصابة أبعدته لمدة 3 أو 4 أشهر".

وأتم مدرب برشلونة السابق "كوفاسيتش سيستعيد لياقته، لكنني لا أشعر أنه جاهز للعب الآن".

رودري مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
مؤتمر كيفو: هناك فرق لم تصل لنهائي أبطال أوروبا منذ 30 عاما مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ألكسندر أرنولد يعود لتدريبات ريال مدريد.. وقد يتواجد في قائمة لقاء يوفنتوس فينتشيتش يدير قمة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الأبطال الأفضل في العالم يعود للملاعب.. ديمبيلي ضمن قائمة سان جيرمان أمام ليفركوزن أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت
أخر الأخبار
علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب 50 دقيقة | منتخب مصر
للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم ساعة | منتخب مصر
خسارة سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر كيفو: هناك فرق لم تصل لنهائي أبطال أوروبا منذ 30 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الثامنة في التاريخ والثالثة على التوالي.. الأهلي بطلا لبطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية 3 ساعة | الكرة المصرية
انتهت نهائي إفريقيا لكرة اليد - الأهلي (31)-(20) المنتدي المغربي.. البطولة حمراء 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515577/جوارديولا-يوضح-موقف-رودري-من-المشاركة-أمام-فياريال-وأستون-فيلا