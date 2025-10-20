جوارديولا يوضح موقف رودري من المشاركة أمام فياريال وأستون فيلا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نجمه رودري لن يكون متاحًا لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على فياريال ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أعتقد أن رودري سيلعب أمام فياريال أو ضد أستون فيلا في الدوري الأحد المقبل".

وأضاف المدرب الإسباني "لن يغيب رودري طويلا، لكنها إصابة قوية".

وشدد "علينا أن نكون حذرين. حاولنا مرارًا وتكرارًا تجنّب أي إصابة أخرى، لكننا لم ننجح في ذلك، لذا سنرى".

وأصيب رودري خلال مباراة برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي.

وتابع "ماتيو كوفاسيتش يتمتع بقدرة استثنائية على الاستحواذ على الكرة، لكن لا يمكننا أن ننسى أنه عاد من الجراحة وعانى من إصابة أبعدته لمدة 3 أو 4 أشهر".

وأتم مدرب برشلونة السابق "كوفاسيتش سيستعيد لياقته، لكنني لا أشعر أنه جاهز للعب الآن".