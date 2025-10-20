أليجري يوضح سبب تغيير مركز لياو.. ورسالته بعد تصدر ميلان الدوري الإيطالي

ماسيـميليانو أليجري تحدث عن قراراته التكتيكية بعد فوز ميلان على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في مباراة صعدت بالفريق لصدارة الدوري الإيطالي.

وقال أليجري لشبكة دازن إيطاليا: "الفريق قدم أداء جيدا. قبل هدفهم لم يسدد فيورنتينا أي كرة تقريبا، بينما أتيحت لنا فرص من كرات ثابتة عبر توموري وبافلوفيتش، بالإضافة إلى عرضية خطيرة من أتيكامي".

وأضاف "رد فعلنا بعد التأخر كان قويا، واللاعبون قاتلوا حتى النهاية من أجل الفوز".

المدرب أوضح سبب تغيير مركز لياو أثناء اللقاء قائلا: "مع دخول خيمينيز حصل لياو على حرية أكبر للتحرك، لكنه قادر أيضا على اللعب كمهاجم صريح. كنا نحتاج لاعبين يدخلون من الخلف داخل منطقة الجزاء، خاصة مع تقدم فوفانا".

وتابع: "كنت بحاجة إلى خيارات على دكة البدلاء، لأن الغيابات كانت كثيرة. بعد إنذار أتيكامي كنت أنوي إشراك خيمينيز، لكن فيورنتينا سجل قبل التبديل. مع هذا العدد من الإصابات في نفس المركز كان عليّ التفكير في إدارة المباراة على مدار 90 دقيقة".

أليجري تحدث أيضا عن قرار منح لياو ركلة الجزاء قائلا: "طلبت من رافا أن يسددها. تدرب عليها صباح اليوم ونفذها بشكل جيد. فوفانا يجيد التسديد أيضا، لكن علينا تحسين نسب نجاحنا من الركلات".

وأكمل: "عادة لا أشاهد ركلات الجزاء، جلبت لي الحظ في تورينو، وحدث نفس الشيء الليلة".

الفوز وضع ميلان في صدارة الدوري للمرة الأولى منفردا منذ الجولة الثامنة لموسم 2023-2024، لكن أليجري رفض المبالغة في التفاؤل قائلا: "لا نرسل أي رسائل لأحد. نحتاج للمزيد من النقاط لتحقيق هدفنا هذا الموسم، ونتمنى استعادة لوفتس تشيك أو نكونكو في المباراة المقبلة، وإن لم يحدث فسنواصل بهذه المجموعة".

ميلان دخل اللقاء تحت ضغط بعد تعثر روما ونابولي ويوفنتوس، لكنه واجه أزمة إصابات قوية بغياب ربيو، بوليسيتش، لوفتس تشيك، نكونكو، إستوبينان وجاشاري.