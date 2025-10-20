ألكسندر أرنولد يعود لتدريبات ريال مدريد.. وقد يتواجد في قائمة لقاء يوفنتوس

استعاد ريال مدريد مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بعد غيابه لفترة.

وغاب ترينت عن صفوف فريقه منذ إصابته في لقاء أولمبيك مارسيليا بدوري أبطال أوروبا منتصف سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة تيلي مدريد أن ألكسندر أرنولد أكمل الجزء الأول من تدريب ريال مدريد يوم الاثنين بشكل طبيعي مع الفريق.

وأضاف التقرير أن الدولي الإنجليزي قد يدخل قائمة الفريق الملكي ضد يوفنتوس.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وغاب ألكسندر أرنولد عن مباريات ريال مدريد ضد كل من:

إسبانيول (الدوري الإسباني)

ليفانتي (الدوري الإسباني)

أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني)

كايرات ألماتي (دوري أبطال أوروبا)

فياريال (الدوري الإسباني)

خيتافي (الدوري الإسباني)

ولم يقدم ترينت المستوى المأمول منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف.

فقد انتقل الدولي الإنجليزي إلى الفريق الملكي مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول.