وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة فور عودته من فرنسا

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وهاني أبو ريدة من مران منتخب مصر

يجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة، فوز عودة الوزير من زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وكشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في بيان موزع للصحفيين: "سيعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مرتقباً مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والشركة المتحدة للرياضة، لمناقشة خطط تطوير المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة."

وأضاف الشاذلي "الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة من وزير الشباب والرياضة لمنظومة كرة القدم المصرية، وحرص الوزارة على دعم المنتخبات الوطنية فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتحقيق إنجازات تليق بسمعة الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية."

وودع المنتخب المصري للشباب كأس العالم من مرحلة المجموعة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اليابان وتشيلي.

وخسر المنتخب أمام اليابان 2-0، وأمام نيوزيلندا 2-1، فيما حقق فوزًا وحيدا في الجولة الأخيرة على حساب تشيلي 2-1، ليحتل المركز الثالث خلف أصحاب الأرض بفارق اللعب النظيف.

ولم ينجح المنتخب المصري للشباب في التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتأهل المنتخب المصري الأول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ، بعد جمع 26 نقطة في المجموعة الأولى بالفوز في 8 مباريات وتعادل مباراتين.

وعلى الجانب الآخر توج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب بعد الفوز على حساب الأرجنتين بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

تتويج شباب المغرب بالميدالية الذهبية في المونديال، جاءت ضمن سلسلة إنجازات حققتها الكرة المغربية على مدار السنوات الماضية.. تابع إنجازات المغرب من خلال الضغط هنا

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المغرب أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي بعد غانا يتوج بكأس العالم للشباب.

