تنس طاولة - "الانضباط والالتزام أساس تمثيل مصر".. وزير الرياضة يتابع أزمة عصر وأشرف

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 14:23

مران منتخب مصر بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لتنس الطاولة بعد التتويج بكافة ألقاب البطولة الإفريقية للرجال والسيدات، التي أُقيمت في تونس، والتأهل إلى بطولة العالم في لندن 2026.

وأكد الوزير أن الإنجاز يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل بالبطولات، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المنافسات.

وفي الوقت نفسه، أشار بيان وزارة الرياضة إلى متابعة أشرف صبحي عن قرب تفاصيل الأزمة التي نشبت بين لاعبي المنتخب الوطني عمر عصر ومحمود أشرف أثناء البطولة، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام يمثلان أساسًا في تمثيل مصر بالمحافل الدولية.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة تتابع التحقيقات الجارية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة، لضمان اتخاذ القرارات التي تحفظ الانضباط داخل المنتخب، وتؤكد احترام القيم والأخلاق الرياضية.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

