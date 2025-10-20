اتحاد الكرة يهنئ المغرب بالتتويج بكأس العالم للشباب

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، الجامعة الملكية المغربية بمناسبة فوز المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب.

وتوج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب بعد الفوز على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وأقيمت كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025.

وجاءت تهنئة الاتحاد المصري لنظيره المغربي في بيان عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة كالتالي:

"يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، بخالص التهاني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي لقجع بمناسبة فوز منتخب الشباب المغربي تحت 20 عاما ببطولة كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز علي الأرجنتين بثنائية نظيفة."

"وأكد الاتحاد المصري في تهنئته، أن منتخب الشباب المغربي حقق إنجازا عربيا وإفريقيا ، وقدم مسيرة مشرفة للكرة العربية والإفريقية، متمنيا له دوام التوفيق والتميز خلال المنافسات المقبلة."

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المغرب أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي بعد غانا يتوج بكأس العالم للشباب.

وتوج بلاك ستارز بكأس العالم للشباب 2009 في مصر بعد الفوز على حساب البرازيل بضربات الترجيح في المباراة النهائية.

وخسر منتخب قطر نهائي كأس العالم للشباب أمام ألمانيا 4 - 0 قطر عام 1981، فيما خسر منتخب نيجيريا النهائي 1989 أمام البرتغال 2-0، وأمام الأرجنتين 2-1 2005.

فيما خسر منتخب غانا النهائي عام 1993 أمام البرازيل 2-1، وغانا أمام الأرجنتيني في نهائي 2001 بثلاثية نظيفة.

وسجل ياسر الزابيري لاعب المنتخب المغربي خمسة أهداف في البطولة بعدما سجل في شباك البرازيل، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، قبل تسجيل هدفين في المباراة النهائية.

وبات ياسر الزابيري الهداف التاريخي للمغرب في كأس العالم للشباب برصيد 5 أهداف ليتجاوز محسن ياجور في نسخة 2005 في هولندا بـ3 أهداف.

وواصلت المنتخبات المغربية تألقها دوليا، بعد حقق المنتخب الأول للمغرب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، وبرونزية أولمبياد باريس، وذهبية كأس العالم للشباب.

وخسر التانجو الأرجنتيني أكثر المتوجين لكأس العالم للشباب 6 مرات، بعدما خسر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.