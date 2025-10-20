اتحاد الكرة: لا صحة لتعيينات جديدة في المنتخبات أو مكافآت بعد التأهل للمونديال

نفى اتحاد الكرة الأنباء التي تم تداولها عن إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، أو مكافآت مالية للمنتخب بمناسبة تأهله لكأس العالم.

وكشف اتحاد الكرة في بيان للصحفيين: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لكل ما يتردد حول اجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية ، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علماً بأن تنسيقاً كاملاً يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن."

وأضاف الاتحاد "يهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية."

وكان أنباء ترددت عن تولي شوقي غريب مهمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وودع منتخب الشباب، المقرر أن يتم تصعيده ليكون نواة المنتخب الأولمبي، كأس العالم للشباب في تشيلي من دور المجموعات.

واحتل منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه المركز الثالث في المجموعة الأولى، ليودع المنافسات مبكرًا بعد فشله في عدم التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتأهل المنتخب الأول لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو القادم.

المنتخب احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين.