اتحاد الكرة: لا صحة لتعيينات جديدة في المنتخبات أو مكافآت بعد التأهل للمونديال

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

نفى اتحاد الكرة الأنباء التي تم تداولها عن إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، أو مكافآت مالية للمنتخب بمناسبة تأهله لكأس العالم.

وكشف اتحاد الكرة في بيان للصحفيين: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لكل ما يتردد حول اجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية ، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علماً بأن تنسيقاً كاملاً يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن."

وأضاف الاتحاد "يهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية."

أخبار متعلقة:
تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي منافس مصر - الاتحاد الإماراتي يدرس إمكانية الاعتماد على المنتخب الثاني في كأس العرب مدرب منتخب مصر: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا

وكان أنباء ترددت عن تولي شوقي غريب مهمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وودع منتخب الشباب، المقرر أن يتم تصعيده ليكون نواة المنتخب الأولمبي، كأس العالم للشباب في تشيلي من دور المجموعات.

واحتل منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه المركز الثالث في المجموعة الأولى، ليودع المنافسات مبكرًا بعد فشله في عدم التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتأهل المنتخب الأول لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو القادم.

المنتخب احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين.

منتخب مصر اتحاد الكرة أسامة نبيه كأس العالم للشباب
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة فور عودته من فرنسا اتحاد الكرة يهنئ المغرب بالتتويج بكأس العالم للشباب مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده
أخر الأخبار
مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب 11 دقيقة | الدوري المصري
مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 59 دقيقة | رياضات أخرى
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515568/اتحاد-الكرة-لا-صحة-لتعيينات-جديدة-في-المنتخبات-أو-مكافآت-بعد-التأهل-للمونديال