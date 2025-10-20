فينتشيتش يدير قمة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الأبطال

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

سلافكو فينتشيتش - حكم سلوفيني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيتولى الألماني باستيان دانكرت مهمة حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال اللقاء.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي يديرها فينتشيتش لريال مدريد في دوري الأبطال.

الحكم السلوفيني سبق له إدارة نهائي نسخة 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، والذي انتهى بفوز الفريق الإسباني 2-0، كما أدار مواجهة الميرنجي أمام ميلان هذا الموسم في دور المجموعات، والتي خسرها ريال مدريد بنتيجة 3-1.

أما بالنسبة ليوفنتوس، فقد قاد فينتشيتش مباراة واحدة للفريق في البطولة، كانت في دور الـ32 الموسم الماضي، وخسرها أمام آيندهوفن 3-1.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة عقب أول جولتين بتحقيق انتصارين على مارسيليا وكايرات ألماتي.

بينما يوفنتوس تعادل مباراتين أمام كل من دورتموند وفياريال.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى، مثلا: ستقوم القرعة باختيار 8 مواجهات لباريس سان جيرمان، بواقع كرتين "فريقين" من كل مستوى، من الأول حتى الرابع.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشري في الملحق على 8 بطاقات أخرى.

