مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 13:29

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

نفى مصدر مقرب من حسين الشحات الأنباء المختلفة عن مفاوضات النادي الأهلي لتجديد تعاقد اللاعب.

أخبار متعلقة:
الأهلي يهنئ المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب شكوك حول مشاركة ثنائي أهلي جدة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي

وارتبط اسم حسين الشحات خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري الليبي وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من حسين الشحات لـ FilGoal.com: "غير صحيح توصل الأهلي لاتفاق مع حسين الشحات على التجديد مقابل مبلغ مالي محدد أو وجود خلاف بشأن مدة التعاقد".

وأوضح المصدر "سبق وأن أعلن النادي الأهلي إرجاء ملف تجديد اللاعبين لوقت لاحق ولم تحدث جلسة حتى الآن بين الطرفين".

وكانت أنباء قد أشارت إلى توصل الأهلي إلى اتفاق النادي مع اللاعب على التجديد مقابل مبلغ مالي محدد، بينما أنباء أخرى أوضحت وجود خلاف بشأن مدة التعاقد.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عن تعرض الشحات لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية.

وأوضح جاب الله أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.

وبذلك ستكون عودة الشحات مع الأول من ديسمبر المقبل وربما يغيب عن قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان.

وتعرض الشحات لإصابة أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27 وعوضه أفشة في المباراة.

وخاض الشحات 5 مباريات الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا خلال 140 دقيقة لعبها بقميص الأهلي.

الأهلي حسين الشحات
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة الأهلي يهنئ المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة شريف بشد في العضلة الضامة.. وتحديد مدة الغياب خبر في الجول - حرس الحدود يقبل استقالة بسيوني.. وتعيين زهران
أخر الأخبار
مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب 11 دقيقة | الدوري المصري
مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 59 دقيقة | رياضات أخرى
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515566/مصدر-مقرب-من-حسين-الشحات-يوضح-لـ-في-الجول-حقيقة-مفاوضات-الأهلي-لتجديد-تعاقده