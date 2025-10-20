مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

نفى مصدر مقرب من حسين الشحات الأنباء المختلفة عن مفاوضات النادي الأهلي لتجديد تعاقد اللاعب.

وارتبط اسم حسين الشحات خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري الليبي وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من حسين الشحات لـ FilGoal.com: "غير صحيح توصل الأهلي لاتفاق مع حسين الشحات على التجديد مقابل مبلغ مالي محدد أو وجود خلاف بشأن مدة التعاقد".

وأوضح المصدر "سبق وأن أعلن النادي الأهلي إرجاء ملف تجديد اللاعبين لوقت لاحق ولم تحدث جلسة حتى الآن بين الطرفين".

وكانت أنباء قد أشارت إلى توصل الأهلي إلى اتفاق النادي مع اللاعب على التجديد مقابل مبلغ مالي محدد، بينما أنباء أخرى أوضحت وجود خلاف بشأن مدة التعاقد.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عن تعرض الشحات لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية.

وأوضح جاب الله أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.

وبذلك ستكون عودة الشحات مع الأول من ديسمبر المقبل وربما يغيب عن قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان.

وتعرض الشحات لإصابة أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27 وعوضه أفشة في المباراة.

وخاض الشحات 5 مباريات الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا خلال 140 دقيقة لعبها بقميص الأهلي.