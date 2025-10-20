خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة شريف بشد في العضلة الضامة.. وتحديد مدة الغياب

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمد شريف مهاجم الأهلي بشد في العضلة الضامة.

وكان شريف قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة قد أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة.

وتتراوح مدة غياب محمد شريف عن الأهلي بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك بات شريف قريبا من الغياب عن الأهلي حتى توقف نوفمبر المقبل، مما يعني عدم لحاقه بمنافسات السوبر المصري.

وأعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي في وقت سابق سبب استبدال محمد شريف بين شوطي المباراة ضد إيجل نوار بعد شعوره بألم في العضلة الضامة.

وبدأ شريف أساسيا في اللقاء الذي حسمه الأهلي بهدف دون رد من هدف عكسي.

وشارك نيتس جراديشار بدلا من شريف في بداية الشوط الثاني.

الأهلي هو حامل الرقم القياسي من ألقاب دوري الأبطال برصيد 12 لقبا.

وتوقف مشوار الأهلي الموسم الماضي في نصف النهائي على يد صنداونز.