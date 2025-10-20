خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة شريف بشد في العضلة الضامة.. وتحديد مدة الغياب

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 13:11

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف- الأهلي - إيجل نوار

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمد شريف مهاجم الأهلي بشد في العضلة الضامة.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة ثنائي أهلي جدة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات الإثنين 20 أكتوبر 2025.. أبطال آسيا والأهلي في نهائيي إفريقيا لليد كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي

وكان شريف قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة قد أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة.

وتتراوح مدة غياب محمد شريف عن الأهلي بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك بات شريف قريبا من الغياب عن الأهلي حتى توقف نوفمبر المقبل، مما يعني عدم لحاقه بمنافسات السوبر المصري.

وأعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي في وقت سابق سبب استبدال محمد شريف بين شوطي المباراة ضد إيجل نوار بعد شعوره بألم في العضلة الضامة.

وبدأ شريف أساسيا في اللقاء الذي حسمه الأهلي بهدف دون رد من هدف عكسي.

وشارك نيتس جراديشار بدلا من شريف في بداية الشوط الثاني.

الأهلي هو حامل الرقم القياسي من ألقاب دوري الأبطال برصيد 12 لقبا.

وتوقف مشوار الأهلي الموسم الماضي في نصف النهائي على يد صنداونز.

الأهلي محمد شريف
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده الأهلي يهنئ المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب خبر في الجول - حرس الحدود يقبل استقالة بسيوني.. وتعيين زهران
أخر الأخبار
مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب 11 دقيقة | الدوري المصري
مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 58 دقيقة | رياضات أخرى
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515564/خبر-في-الجول-الأشعة-تثبت-إصابة-شريف-بشد-في-العضلة-الضامة-وتحديد-مدة-الغياب