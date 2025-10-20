لاجازيتا ديلو سبورت: مستقبل تودور في يوفنتوس مهدد.. وعودة موتا مطروحة

بات مستقبل إيجور تودور مدرب يوفنتوس في خطر بعد الخسارة أمام كومو بهدفين دون رد، والتي زادت من توتر العلاقة بينه وبين المدير الرياضي دامييان كومولي.

ودخل تياجو موتا المدير الفني السابق قائمة المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتلقى أول هزيمة له هذا الموسم على يد كومو، ما جعل تودور تحت ضغط كبير داخل ملعب أليانز.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أوضحت أن المباراتين المقبلتين ستكونان حاسمتين في مستقبل تودور، حيث يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ثم يزور لاتسيو في الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وفي حال خسر الفريق المباراتين، خاصة مواجهة لاتسيو، فإن إدارة يوفنتوس ستتجه على الأرجح لإقالة المدرب.

عدة أسماء مطروحة لخلافته، أبرزها روبرتو مانشيني، لوتشيانو سباليتي، رافايلي بالادينو، إلى جانب احتمال عودة تياجو موتا الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2027.

صحيفة "توتو سبورت" كشفت أن العلاقة بين المدرب الكرواتي وكومولي، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر المقبل، ليست على ما يرام، مشيرة إلى أن اجتماعًا جرى بين الطرفين قبل مواجهة كومو لم يسفر عن اتفاق حول تغيير طريقة اللعب إلى دفاع رباعي.

الخلاف بين الطرفين ازداد بعد الهزيمة الأخيرة، خاصة مع اعتراض تودور على بعض قرارات النادي، أبرزها تعيين دارين بيرجس مديرًا للأداء.