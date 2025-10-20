الأفضل في العالم يعود للملاعب.. ديمبيلي ضمن قائمة سان جيرمان أمام ليفركوزن

عاد عثمان ديمبيلي إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان استعدادا لمباراة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وغاب ديمبيلي عن الملاعب منذ أوائل سبتمبر عندما أصيب مع منتخب فرنسا.

وتعافى أفضل لاعب في العالم 2025 من إصابة في العضلة الضامة وانضم لقائمة فريقه.

ومن غير المتوقع أن يدفع لويس إنريكي مدرب سان جيرمان بديمبيلي في التشكيل الأساسي أمام الفريق الألماني.

كما عاد البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق إلى القائمة بعد غيابه منذ أواخر الشهر الماضي بسبب الإصابة.

يذكر أن عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وحقق ديمبيلي الدوري والكأس والسوبر في فرنسا، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبيلي هو سادس فرنسي يفوز بالجائزة، وهي الكرة الذهبية الثامنة للفرنسيين.

سبقه ريمون كوبا بجائزة 1958، وميشيل بلاتيني بثلاثية 1983 و1984 و1985، وجان بيير بابان عام 1991، وزين الدين زيدان عام 1998، وأخيرا كريم بنزيمة في 2022.

فرنسا تساوت مع الأرجنتين كأكثر بلد فاز لاعبوه بجائزة الكرة الذهبية برصيد 8 لكل منهما، تليهما ألمانيا وهولندا والبرتغال (7).

وبطبيعة الحال، جميع كرات الأرجنتين الذهبية حققها اللاعب نفسه، وهو ليونيل ميسي.