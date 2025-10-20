أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

فرانسوا لوتكسيه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسي فرانسوا لوتكسيه حكما لمواجهة إينتراخت فرانكفورت أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين

الحكم البالغ 36 عاما حصل على الشارة الدولية منذ 2017.

وأدار الفرنسي 4 مباريات في يورو 2024، بينهم النهائي بين إسبانيا وإنجلترا.

وتواجد فرانسوا كحكم رابع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24، كما أدار مباراة السوبر الأوروبي الموسم قبل الماضي بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

ويحل ليفربول ضيفا على إينتراخت فرانكفورت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان ليفربول قد فاز على أتلتيكو مدريد في الافتتاح بينما خسر أمام جالاتاسراي في الجولة الثانية.

أما فرانكفورت فتغلب على جالاتاسراي في الجولة الافتتاحية بينما خسر أمام أتلتيكو مدريد.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى، مثلا: ستقوم القرعة باختيار 8 مواجهات لباريس سان جيرمان، بواقع كرتين "فريقين" من كل مستوى، من الأول حتى الرابع.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشري في الملحق على 8 بطاقات أخرى.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

دوري أبطال أوروبا ليفربول فرانكفورت لوتكسيه
نرشح لكم
كلوب: من الممكن العودة إلى ليفربول مجددا لكنني لا أفتقد التدريب حاليا أليجري يوضح سبب تغيير مركز لياو.. ورسالته بعد تصدر ميلان الدوري الإيطالي فينتشيتش يدير قمة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الأبطال لاجازيتا ديلو سبورت: مستقبل تودور في يوفنتوس مهدد.. وعودة موتا مطروحة كاراجر: صلاح لا يجب أن يكون أساسيا في ليفربول كل أسبوع لإنقاذ رفاق إيزاك.. جراهام بوتر مديرا فنيا لمنتخب السويد أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني 3 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يوضح موقف رودري من المشاركة أمام فياريال وأستون فيلا 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: من الممكن العودة إلى ليفربول مجددا لكنني لا أفتقد التدريب حاليا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أليجري يوضح سبب تغيير مركز لياو.. ورسالته بعد تصدر ميلان الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة ساعة | الكرة المصرية
ألكسندر أرنولد يعود لتدريبات ريال مدريد.. وقد يتواجد في قائمة لقاء يوفنتوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة فور عودته من فرنسا ساعة | الكرة المصرية
تنس طاولة - "الانضباط والالتزام أساس تمثيل مصر".. وزير الرياضة يتابع أزمة عصر وأشرف 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515560/أبطال-أوروبا-أدار-نهائي-اليورو-لوتكسيه-حكما-لمواجهة-ليفربول-أمام-فرانكفورت