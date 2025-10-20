أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسي فرانسوا لوتكسيه حكما لمواجهة إينتراخت فرانكفورت أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

الحكم البالغ 36 عاما حصل على الشارة الدولية منذ 2017.

وأدار الفرنسي 4 مباريات في يورو 2024، بينهم النهائي بين إسبانيا وإنجلترا.

وتواجد فرانسوا كحكم رابع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24، كما أدار مباراة السوبر الأوروبي الموسم قبل الماضي بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

ويحل ليفربول ضيفا على إينتراخت فرانكفورت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان ليفربول قد فاز على أتلتيكو مدريد في الافتتاح بينما خسر أمام جالاتاسراي في الجولة الثانية.

أما فرانكفورت فتغلب على جالاتاسراي في الجولة الافتتاحية بينما خسر أمام أتلتيكو مدريد.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى، مثلا: ستقوم القرعة باختيار 8 مواجهات لباريس سان جيرمان، بواقع كرتين "فريقين" من كل مستوى، من الأول حتى الرابع.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشري في الملحق على 8 بطاقات أخرى.

