خبر في الجول - حرس الحدود يقبل استقالة بسيوني.. وتعيين زهران

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 12:14

كتب : رضا السنباطي

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش - الزمالك - طلائع الجيش - كأس مصر

قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود قبول استقالة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق.

أخبار متعلقة:
النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب السوبر الإفريقي - علي جبر: طموحنا لا حدود له.. ونريد رفع الكأس في مصر العقدة مستمرة.. سيراميكا يهزم حرس الحدود ويطارد ثلاثي الصدارة الأهلي يقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في النادي

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن عبد الحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق، ووافقت إدارة حرس الحدود على طلبه.

وقرر مجلس إدارة حرس الحدود تعيين أحمد زهران كمدير فني جديد للفريق.

ويقود زهران تدريبات حرس الحدود اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة 12 من الدوري.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق.

وتعرض حرس الحدود للخسارة في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق.

ويبتعد حرس الحدود بـ 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويواجه حرس الحدود فريق غزل المحلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

حرس الحدود الدوري المصري عبد الحميد بسيوني أحمد زهران
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده الأهلي يهنئ المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة شريف بشد في العضلة الضامة.. وتحديد مدة الغياب
أخر الأخبار
مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب 10 دقيقة | الدوري المصري
مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة المنظمة تعلن جدول منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض 58 دقيقة | رياضات أخرى
رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515559/خبر-في-الجول-حرس-الحدود-يقبل-استقالة-بسيوني-وتعيين-زهران