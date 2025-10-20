خبر في الجول - حرس الحدود يقبل استقالة بسيوني.. وتعيين زهران

قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود قبول استقالة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن عبد الحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق، ووافقت إدارة حرس الحدود على طلبه.

وقرر مجلس إدارة حرس الحدود تعيين أحمد زهران كمدير فني جديد للفريق.

ويقود زهران تدريبات حرس الحدود اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة 12 من الدوري.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق.

وتعرض حرس الحدود للخسارة في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق.

ويبتعد حرس الحدود بـ 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويواجه حرس الحدود فريق غزل المحلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.