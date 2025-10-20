شكوك حول مشاركة ثنائي أهلي جدة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

تقلصت فرص مشاركة البرازيلي روجير إيبانيز مدافع أهلي جدة أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم أهلي جدة بالغرافة مساء الاثنين ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن إيبانيز، العائد من إصابةٍ في مفصل القدم، خاض التدريب الجماعي، الأحد، على ملعب النادي.

فيما تدرب مواطنه الجناح ويندرسون جالينو على انفراد خلف المرمى.

وأضاف التقرير أن إمكانية مشاركة جالينو ضد الغرافة ضئيلةٌ للغاية في ظل نقص الجاهزية.

وأشار التقرير إلى صعوبة الدفع بإيبانيز خاصةً من البداية، على الرغم من تدرُّبه مع المجموعة عكسَ مواطنه.

وتعرَّض جالينو إلى كدمةٍ في الركبة أمام الاتفاق، ضمن ثاني جولات الدوري السعودي، وتجدَّدت إصابتُه أمام بيراميدز في بطولة كأس القارات للأندية.

فيما أصيب إيبانيز خلال حصة تدريبية الأسبوع الماضي، ما أبعده عن مباراة الشباب ضمن الجولة الخامسة.