كاراجر: صلاح لا يجب أن يكون أساسيا في ليفربول كل أسبوع

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد مانشستر يونايتد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

يرى جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أن محمد صلاح لم يعد يستحق مكانا مضمونا في التشكيل الأساسي للفريق، بعد تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة.

صلاح فشل في التسجيل من اللعب المفتوح خلال آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة له منذ انضمامه إلى ليفربول، كما أهدر فرصتين كبيرتين في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الأحد.

وقال كاراجر عبر شبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة لا يجب فيها أن يكون صلاح أساسيا كل أسبوع. الأمر أصبح لغزا للمدرب آرني سلوت".

وأضاف "لا يجب أن يكون صلاح مثل فان دايك، الاسم الأول في التشكيلة دائما. الفريق لديه مباراتان خارج الأرض أمام آينتراخت فرانكفورت وبرينتفورد، ولا أرى أنه يجب أن يبدأ كليهما".

وأوضح كاراجر "في أنفيلد صلاح دائما خيار منطقي لأن ليفربول يهاجم ويضغط قرب منطقة الخصم، لكن خارج الأرض، في ظل تراجعه الحالي، ربما يحتاج الفريق إلى لاعب يساعد أكثر دفاعيا".

وتابع: "هل سيقبل صلاح ذلك؟ ربما لا. لكن عندما تصل إلى هذا العمر، وتفقد مستواك، لا تملك الحجة للاعتراض".

كاراجر أشار أيضا إلى أن ليفربول يجب أن يبني مستقبله حول الوافدين الجديدين ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز، وليس حول صلاح، قائلا: "النادي أنفق 225 مليون جنيه إسترليني عليهما، وبحكم العمر والمنطق، يجب أن يكونا محور المشروع الجديد".

صلاح البالغ 33 عاما جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي لعامين إضافيين.

ليفربول خسر أمام يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري، ليواصل نتائجه المتذبذبة تحت قيادة آرني سلوت الذي يسعى لاستعادة التوازن قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وخاض محمد صلاح 11 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في ستة أهداف بتسجيل 3 وصناعة مثلهم.

HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول محمد صلاح جيمي كاراجر
