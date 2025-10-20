كأس العالم للشباب - ميسي يدعم منتخب الأرجنتين بعد خسارة النهائي أمام المغرب

وجّه ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي رسالة دعم وتشجيع لمنتخب الأرجنتين للشباب بعد خسارته أمام المغرب في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما.

وتغلب منتخب المغرب على الأرجنتين في النهائي بهدفين دون مقابل سجلهما ياسر الزابيري.

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عقب نهاية المباراة قال فيها: "ارفعوا رؤوسكم يا شباب، قدمتم بطولة رائعة. كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، لكننا فخورون بما قدمتموه وكيف دافعتم عن ألوان الأرجنتين بكل شجاعة".

وخسر منتخب الأرجنتين النهائي أمام المغرب بهدفين دون رد في سانتياجو عاصمة تشيلي، ليحصد المنتخب المغربي اللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.

وسجل ياسر الزابيري هدفي التتويج للمغرب من ركلة حرة في الدقيقة 12، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 29، ليقود بلاده لإنجاز تاريخي.

وبات المغرب ثاني منتخب إفريقي يتوج بلقب كأس العالم للشباب بعد غانا، التي فازت بنسخة 2009 في مصر على حساب البرازيل بركلات الترجيح.

ويمتد هذا الإنجاز ضمن سلسلة تألق المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة، بعد حصول المنتخب الأول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، والمنتخب الأولمبي على برونزية أولمبياد باريس.