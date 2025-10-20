كأس العالم للشباب - ميسي يدعم منتخب الأرجنتين بعد خسارة النهائي أمام المغرب

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

وجّه ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي رسالة دعم وتشجيع لمنتخب الأرجنتين للشباب بعد خسارته أمام المغرب في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للشباب - مدرب الأرجنتين: توتر النهائي عقد الأمور أمام المغرب كأس العالم للشباب - الزابيري: وعدت والدي باللقب.. والأرجنتين يتحدثون كثيرا كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين سولي: رفضت تمثيل إيطاليا لرغبتي في اللعب لـ الأرجنتين

وتغلب منتخب المغرب على الأرجنتين في النهائي بهدفين دون مقابل سجلهما ياسر الزابيري.

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عقب نهاية المباراة قال فيها: "ارفعوا رؤوسكم يا شباب، قدمتم بطولة رائعة. كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، لكننا فخورون بما قدمتموه وكيف دافعتم عن ألوان الأرجنتين بكل شجاعة".

وخسر منتخب الأرجنتين النهائي أمام المغرب بهدفين دون رد في سانتياجو عاصمة تشيلي، ليحصد المنتخب المغربي اللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.

وسجل ياسر الزابيري هدفي التتويج للمغرب من ركلة حرة في الدقيقة 12، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 29، ليقود بلاده لإنجاز تاريخي.

وبات المغرب ثاني منتخب إفريقي يتوج بلقب كأس العالم للشباب بعد غانا، التي فازت بنسخة 2009 في مصر على حساب البرازيل بركلات الترجيح.

ويمتد هذا الإنجاز ضمن سلسلة تألق المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة، بعد حصول المنتخب الأول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، والمنتخب الأولمبي على برونزية أولمبياد باريس.

كأس العالم للشباب الأرجنتين المغرب ليونيل ميسي
نرشح لكم
كأس العالم للشباب - مدرب الأرجنتين: توتر النهائي عقد الأمور أمام المغرب انتهى.. نهائي مونديال الشباب - الأرجنتين (0)-(2) المغرب.. أسود أطلس أبطال العالم الدوري الأمريكي - مباريات المرحلة الإقصائية.. ومواجهة محتملة بين سون ومولر ميسي يسجل "هاتريك" ويقود إنتر ميامي للفوز بخماسية في ختام المرحلة الأولى من الدوري الأمريكي تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة كأس العالم للشباب - بعد غياب 18 عاما.. الأرجنتين تتأهل لمواجهة المغرب في النهائي
أخر الأخبار
فينتشيتش يدير قمة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من حسين الشحات يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده 10 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يهنئ المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأشعة تثبت إصابة شريف بشد في العضلة الضامة.. وتحديد مدة الغياب 28 دقيقة | الدوري المصري
لاجازيتا ديلو سبورت: مستقبل تودور في يوفنتوس مهدد.. وعودة موتا مطروحة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأفضل في العالم يعود للملاعب.. ديمبيلي ضمن قائمة سان جيرمان أمام ليفركوزن 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بطل العالم والأكثر تتويجا وميدالية استثنائية.. 12 إنجازا لـ المغرب في 5 سنوات 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515555/كأس-العالم-للشباب-ميسي-يدعم-منتخب-الأرجنتين-بعد-خسارة-النهائي-أمام-المغرب