تقرير يكشف مدة غياب بروزوفيتش عن النصر

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الضامة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن النتائج أظهرت حاجة بروزوفيتش إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد نحو أسبوع، قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

واضطر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر إلى استبدال بروزوفيتش عند الدقيقة 19 من مواجهة الفتح، السبت بعد شعوره بآلام الإصابة.

وأشار جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى أنه ينتظر القرار الطبي، قبل أن يقرر موقفه عن قائمة المباراة المقبلة.

ويخضع بروزوفيتش لبرنامج خاص تحت إشراف الجهاز الطبي لمتابعة تطور حالته بشكل يومي.

وأحكم النصر قبضته على صدارة الدوري السعودي بعد فوزه الكاسح على الفتح بنتيجة 5ـ1 ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وحقق العالمي انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد مرور 5 جولات من الدوري.

