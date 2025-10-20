الهلال يمدد عقد مدافعه حتى 2029
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال تمديد عقد مدافعه حمد اليامي لمدة 3 أعوام.
وبذلك سيستمر اليامي مع الهلال حتى صيف 2029.
قبل أسابيع، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اليامي كان محط أنظار 3 أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وانضم الظهير الأيمن إلى الهلال صيف عام 2021 قادمًا من القادسية.
وخاض بقميص فريقه الحالي 74 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وحقق اليامي 6 بطولات مع الموج الأزرق.
يذكر أن اليامي أعير إلى الشباب الموسم قبل الماضي، ولعب 26 مباراة مع الليوث.
