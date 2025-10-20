الهلال يمدد عقد مدافعه حتى 2029

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال تمديد عقد مدافعه حمد اليامي لمدة 3 أعوام.

وبذلك سيستمر اليامي مع الهلال حتى صيف 2029.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اليامي كان محط أنظار 3 أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم الظهير الأيمن إلى الهلال صيف عام 2021 قادمًا من القادسية.

وخاض بقميص فريقه الحالي 74 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وحقق اليامي 6 بطولات مع الموج الأزرق.

يذكر أن اليامي أعير إلى الشباب الموسم قبل الماضي، ولعب 26 مباراة مع الليوث.

