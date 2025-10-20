لإنقاذ رفاق إيزاك.. جراهام بوتر مديرا فنيا لمنتخب السويد

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

جراهام بوتر في أولى مبارياته مع تشيلسي

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم تعيين جراهام بوتر مدربا جديدا لمنتخب السويد، بعد أيام من إقالة الدنماركي جون دال توماسون بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

بوتر، البالغ من العمر 50 عاما، يعود إلى التدريب بعد أقل من شهر من رحيله عن وست هام يونايتد، ليخوض تجربته الأولى على مستوى المنتخبات.

وجاء قرار التغيير بعد حصول السويد على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في المجموعة الثانية، كان آخرها الخسارة أمام كوسوفو بهدف دون رد، ما وضع المنتخب في موقف صعب بالمنافسة على التأهل.

ورغم البداية الضعيفة، يمتلك المنتخب السويدي فرصة خوض الملحق المؤهل للمونديال بفضل تصدره مجموعته في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الثالث.

وقال بوتر للموقع الرسمي للاتحاد السويدي: "أشعر بالتواضع أمام هذه المهمة، لكنني أيضا متحمس للغاية. لدينا لاعبين رائعين في أفضل الدوريات العالمية، ومهمتي هي خلق الظروف المناسبة ليقدم المنتخب أفضل أداء ممكن للتأهل إلى كأس العالم المقبلة".

ويملك بوتر تاريخا مميزا في السويد، إذ قاد فريق أوسترسوند بين عامي 2011 و2018 من الدرجة الرابعة حتى التأهل إلى الدوري الأوروبي، وحقق فوزا تاريخيا على أرسنال 2-1 في ملعب الإمارات عام 2018.

وخاض المدرب الإنجليزي تجارب لاحقة مع سوانزي سيتي، برايتون، تشيلسي ثم وست هام، قبل أن تتم إقالته من الأخير بعد تحقيق ستة انتصارات فقط في 25 مباراة.

