كأس العالم للشباب - مدرب الأرجنتين: توتر النهائي عقد الأمور أمام المغرب

اعترف دييجو بلاسينتي مدرب منتخب الأرجنتين بصعوبة المواجهة أمام المغرب في نهائي كأس العالم للشباب.

وخسر منتخب الأرجنتين أمام المغرب بهدفين دون مقابل في نهائي كأس العالم للشباب، ليحصد المغرب اللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.

وأشار بلاستيني إلى أن التوتر في بداية المباراة تسبب في الأخطاء التي كلفت فريقه اللقب.

وقال بلاسينتي في تصريحات بعد اللقاء: "تعقدت الأمور علينا في البداية بسبب توتر النهائي، ارتكبنا أخطاء واستقبلنا هدفا مبكرا".

وأضاف بلاستيني "بعد ذلك المنافس تراجع وانتظر في الخلف، وكان من الصعب علينا إيجاد المساحات".

واختتم بلاستيني تصريحاته "سنتحدث إلى اللاعبين، فهم حققوا إنجازا كبيرا بالوصول إلى النهائي، ويستحقون التهنئة على أدائهم طوال البطولة".

وبات المنتخب المغربي أول فريق عربي وثاني منتخب إفريقي يتوج بالبطولة بعد غانا التي فازت باللقب عام 2009 في مصر، ليواصل شباب المغرب سلسلة النجاحات بعد إنجاز المنتخب الأول في كأس العالم 2022 والأولمبي في أولمبياد باريس.