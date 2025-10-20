مواعيد مباريات الإثنين 20 أكتوبر 2025.. أبطال آسيا والأهلي في نهائيي إفريقيا لليد

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

الدوري الإنجليزي

تختتم مباريات الجولة الثامنة بمواجهة بين وست هام أمام برينتفورد في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يحل فالنسيا ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كرة يد

يخوض النادي الأهلي مباراتي نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للرجال والسيدات والمقامة في المغرب.

ووصل الأهلي إلى نهائي نسختي الرجال والسيدات.

ويلعب فريق السيدات النهائي للمرة الأولى منذ عام 1979 بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

بينما يلعب فريق رجال الأهلي أمام درب منتدى السلطان المغربي في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباريات عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيسبوك ويوتيوب.

دوري أبطال آسيا

يحل الدحيل القطري ضيفا على الوحدة الإماراتي في الخامسة إلا ربع مساء.

بينما يستضيف الشارقة الإماراتي فريق تراكتور الإيراني في تمام السابعة مساء.

وفي نفس التوقيت يحل اتحاد جدة السعودي ضيفا على الشرطة العراقي.

وأخيرا يستضيف أهلي جدة السعودي فريق الغرافة القطري في التاسعة والربع مساء.

