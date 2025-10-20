أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي

تغلب ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، بعد تمريرة من أردا جولر.

وتواجد جولر على مقاعد بدلاء الملكي، رفقة فينيسيوس جونيور.

أول التبديلات جاء مع انطلاق الشوط الثاني بنزول راؤول أسينسيو بدلا من دافيد ألابا.

ثم أتى فينيسيوس جونيور بدلا من فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 65 تلاهما أردا جولر بدلا من إدواردو كامافينجا.

وتأزم وضع خيتافي بطرد مدافعه ألان نيوم سريعا بعد تدخل ضد فينيسيوس في الدقيقة 78.

وبعد هدف مبابي، تم طرد أليكس سانكريس لاعب خيتافي بالإنذار الثاني في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة.

ويصطدم الغريمان على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي، يوم الأحد 26 أكتوبر.

