مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح

هاجم دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا حكم مباراة فريقه ضد فيورنتينا بشدة ووصف سقوط سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان للحصول على ركلة جزاء بالقبيح.

وتحصل سانتياجو خيمينيز على ركلة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 85 عقب تعرضه لضربة في الوجه.

وقال برادي لـ DAZN: "استدعاء حكام الفيديو لليفيو مارينيلي حكم الساحة خطأ جسيم لركلة جزاء ميلان، الحكم لم يمتلك الشجاعة للتمسك بقراره الأولي".

وأضاف "لا أستطيع حتى أن أصف شعورنا الآن، فهذه الحوادث تغير مجرى موسم كامل، إنه أمر فاضح، اللاعب ظل ملقى على الأرض لمدة 20 دقيقة تقريبا وبالكاد لُمس، إنه مشهد قبيح يصعب رؤيته".

وتابع "فيورنتينا لعب بشجاعة ولم يستحق الخسارة بهذه الطريقة، بلاعب يتدحرج على الأرض".

وشدد "لم نتوقع أن نكون في هذا الوضع، بثلاث نقاط فقط بعد سبع جولات، لكن هذا لا يعكس الفريق الحقيقي، وقد رأينا ذلك مجددا ضد ميلان".

وأكمل "إذا كان هناك شخص يمكنه أن يخرجنا من هذا الوضع، فهو ستيفانو بيولي، أما الباقي فهو خطئي، احتجاجات الجماهير موجهة ضدي، وذلك لأن النادي وضع الاستراتيجية بين يديّ، إذا كان هناك شخص يتحمل مسؤولية الوضع الحالي فهو أنا".

وأنهى حديثه قائلا: "ونستمر في التأكيد على أن الشخص الوحيد المناسب لتدريب الفريق هو بيولي".

وقاد رافائيل لياو فريقه ميلان للفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 16 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن إنتر وروما ونابولي.

فيما ظل فيورنتينا دون فوز وبداية مخيبة للغاية تحت قيادة ستيفانو بيولي برصيد 3 نقاط في المركز الـ 18.

