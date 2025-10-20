غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي

قاد رافائيل لياو فريقه ميلان للفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وتعرض كريستيان بوليسيتش للإصابة خلال التوقف الدولي بعدما تألق في الجولات الـ 6 الأولى وتصدر ترتيب الهدافين بـ 4 أهداف.

غاب الأمريكي؟ لا مشكلة لميلان لأن لياو استعاد عافيته بعد الإصابة التي لحقت به وسجل هدفين قاد بها الروسونيري للفوز 2-1 وتصدر الترتيب.

الشوط الأول لم يشهد أي تسديدة بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين رغم المحاولات الهجومية.

في الشوط الثاني تقدم فيورنتينا عن طريق روبن جوسينس في الدقيقة 55 بهدف من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من التخبط الدفاعي.

وفي الدقيقة 63 أدرك رافائيل لياو التعادل بتسديدة أرضية على يسار دافيد دي خيا.

ولأول مرة يسجل رافائيل لياو هدفا في سان سيرو منذ 512 يوما في الدوري الإيطالي.

وتحصل سانتياجو خيمينيز على ركلة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 85 عقب تعرضه لضربة في الوجه.

وفي الدقيقة 86 سجل لياو الهدف الثاني من ركلة الجزاء متقدما لميلان.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 16 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن إنتر وروما ونابولي.

فيما ظل فيورنتينا دون فوز وبداية مخيبة للغاية تحت قيادة ستيفانو بيولي برصيد 3 نقاط في المركز الـ 18.