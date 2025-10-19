هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

هاني سعيد - المدير الرياضي لـ بيراميدز

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي لاعب الفريق.

وقال سعيد عبر أون سبورت: "دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأصعب وصعوبتها تعتبر في منافسة جميع الفرق القوية".

وأضاف "مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي غير حقيقية، لكن هناك تغييرات في العموم لأن هذا هو حال كرة القدم لذلك من الوارد حدوث أي شيء".

وتابع "المشكلة لرمضان صبحي هي تعرضه للكثير من الإصابات ولا نعرف الأسباب، لكنه لاعب محترف ومن المفترض أن يكون مهتما بأسلوب حياته، وسيعود بعد شهر أتمنى أن يعود ويكون في حالة بدنية جيدة وهو مهم بالنسبة ليورتشيتش".

وواصل "بيراميدز بدأ في تكوين شعبية وجماهير".

وأكمل "ليس من الشرط أن عندما تصرف الكثير من الأموال أن تتوج بالبطولات في وقت قصير، وليس مطالبا بأن يفوز ببطولة الدوري بعد موسم أو موسمين".

وتابع "كان علينا جعل غرفة تغيير الملابس أفضل، لكن هذا ليس معناه أنها لم تكن جيدة من قبل".

وكشف "من ضمن التغييرات أن عندما نفقد الكرة يحاول أقرب لاعب لاسترداد الكرة في أسرع وقت ممكن".

وشدد "يورتشيتش ليس مصطنعا أبدا بتحركاته على الخط وحماسه".

واستمر "نتلقى تعليقات بأن بيراميدز حصل على مكان الأهلي أو الزمالك، لم نحصل على مكان الزمالك أو الأهلي، فالناديان مستمران في المنافسة لمدة 100 عام، نحن نسير في طريقنا فقط ليس أكثر من ذلك، ولا ننظر لأي منافس".

وأردف "كان هناك أكثر من لاعب مرشح للانضمام لنا وكان من ضمنهم فيستون ماييلي بجانب لاعب برتغالي، عندما رأيته كنت أفضل اللاعب الإفريقي عن الأوروبي بسبب التأقلم السريع".

وواصل "بلاتي توريه شاهدناه في بطولة كأس أمم إفريقيا وتعاقدنا معه".

وعن تجديد عقد بلاتي توريه وفيستون ماييلي قال: "نرغب في استمرار الثنائي والتوصل لاتفاق معه لتجديد العقد، ولن يكون هناك عائق، بالتأكيد لدينا حد معين لن نتخطاه في المرتبات السنوية.

وأضاف "عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل لم يكن مناسبا، وأتمنى أن يحترف في أوروبا لأنه يملك المقومات".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من المتوقع عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب لكنه كان يستحق التواجد مع المنتخب".

