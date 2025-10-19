بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

شارك مصطفى محمد في خسارة نانت على ملعبه بنتيجة 2-0 أمام ليل في ختام الجولة 8 من الدوري الفرنسي.

وظهر الدولي المصري في التشكيل الأساسي للكناري الفرنسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا بوجوار.

وتقدم ليل مبكرا بهدف في الدقيقة 8 عن طريق الأيسلندي هاكون هارالدسون.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع بريست في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يقتنص التعادل أمام رين مصطفى محمد: كومبواريه هو أسوأ مدرب في حياتي.. ولهذا السبب مستمر مع نانت

وخرج مصطفى محمد في الشوط الثاني وعوضه المغربي يوسف العربي في هجوم نانت في الدقيقة 63.

الدولي المصري لم يسدد أي كرة واكتفى بـ 3 تمريرات من 4 على أرض الملعب.

وفي الدقيقة 89 سجل حمزة إجمان هدف ليل الثاني معلنا حسم الـ 3 نقاط لليل.

فوز ليل ارتقى بهم للمركز السادس برصيد 14 نقطة.

فيما ظل نانت في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط ودون فوز في آخر 5 جولات.

مصطفى محمد نانت ليل الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر
أخر الأخبار
خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي 15 دقيقة | الكرة المصرية
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب 55 دقيقة | رياضات أخرى
غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. القادسية يسقط نيوم بثلاثية كينينوس ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515536/بمشاركة-مصطفى-محمد-نانت-يواصل-نتائجه-السلبية-ويخسر-من-ليل-بهدفين