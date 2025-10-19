بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 23:41
كتب : FilGoal
شارك مصطفى محمد في خسارة نانت على ملعبه بنتيجة 2-0 أمام ليل في ختام الجولة 8 من الدوري الفرنسي.
وظهر الدولي المصري في التشكيل الأساسي للكناري الفرنسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا بوجوار.
وتقدم ليل مبكرا بهدف في الدقيقة 8 عن طريق الأيسلندي هاكون هارالدسون.
وخرج مصطفى محمد في الشوط الثاني وعوضه المغربي يوسف العربي في هجوم نانت في الدقيقة 63.
الدولي المصري لم يسدد أي كرة واكتفى بـ 3 تمريرات من 4 على أرض الملعب.
وفي الدقيقة 89 سجل حمزة إجمان هدف ليل الثاني معلنا حسم الـ 3 نقاط لليل.
فوز ليل ارتقى بهم للمركز السادس برصيد 14 نقطة.
فيما ظل نانت في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط ودون فوز في آخر 5 جولات.
