بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين

شارك مصطفى محمد في خسارة نانت على ملعبه بنتيجة 2-0 أمام ليل في ختام الجولة 8 من الدوري الفرنسي.

وظهر الدولي المصري في التشكيل الأساسي للكناري الفرنسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا بوجوار.

وتقدم ليل مبكرا بهدف في الدقيقة 8 عن طريق الأيسلندي هاكون هارالدسون.

وخرج مصطفى محمد في الشوط الثاني وعوضه المغربي يوسف العربي في هجوم نانت في الدقيقة 63.

الدولي المصري لم يسدد أي كرة واكتفى بـ 3 تمريرات من 4 على أرض الملعب.

وفي الدقيقة 89 سجل حمزة إجمان هدف ليل الثاني معلنا حسم الـ 3 نقاط لليل.

فوز ليل ارتقى بهم للمركز السادس برصيد 14 نقطة.

فيما ظل نانت في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط ودون فوز في آخر 5 جولات.