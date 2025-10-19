بمشاركة حجازي.. القادسية يسقط نيوم بثلاثية كينينوس

أسقط القادسية مستضيفه نيوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي بنتيجة 3-1.

وتكبد نيوم الخسارة الأولى بعد 3 انتصارات متتالية حققها منذ الجولة الثانية.

فيما ارتقى القادسية للمركز الثاني خلف النصر المتصدر، وهو واحد من 4 فرق لم تذق طعم الخسارة بعد النصر والأهلي والهلال.

وتقدم القادسية بثنائية المكسيكي خوليان كينينوس بهدفين في الدقيقة 11 و45.

وتحصل أحمد حجازي على بطاقة صفراء في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وقلص ألكسندر لاكازيت الفارق في الدقيقة 66 لصالح نيوم.

وأكمل كينينوس الثلاثية لفريقه وله في الدقيقة 88 منهيا اللقاء لصالح فريقه.

ورفع المكسيكي رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري السعودي بعد جواو فليكس صاحب الـ 8 أهداف وجوشوا كينج صاحب الـ 7 أهداف.

ورفع القادسية رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر.

فيما تراجع نيوم للمركز التاسع برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الخليج والخلود والأهلي الذين تساويا معا في النقاط.