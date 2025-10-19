بمشاركة حجازي.. القادسية يسقط نيوم بثلاثية كينينوس

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

خوليان كينينوس - القادسية

أسقط القادسية مستضيفه نيوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي بنتيجة 3-1.

وتكبد نيوم الخسارة الأولى بعد 3 انتصارات متتالية حققها منذ الجولة الثانية.

فيما ارتقى القادسية للمركز الثاني خلف النصر المتصدر، وهو واحد من 4 فرق لم تذق طعم الخسارة بعد النصر والأهلي والهلال.

أخبار متعلقة:
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج تنس طاولة – تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش 72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة

وتقدم القادسية بثنائية المكسيكي خوليان كينينوس بهدفين في الدقيقة 11 و45.

وتحصل أحمد حجازي على بطاقة صفراء في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وقلص ألكسندر لاكازيت الفارق في الدقيقة 66 لصالح نيوم.

وأكمل كينينوس الثلاثية لفريقه وله في الدقيقة 88 منهيا اللقاء لصالح فريقه.

ورفع المكسيكي رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري السعودي بعد جواو فليكس صاحب الـ 8 أهداف وجوشوا كينج صاحب الـ 7 أهداف.

ورفع القادسية رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر.

فيما تراجع نيوم للمركز التاسع برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الخليج والخلود والأهلي الذين تساويا معا في النقاط.

القادسية نيوم الدوري السعودي
نرشح لكم
"المباراة الأكبر في تاريخ الهند لن تحدث".. الرياضية: استبعاد رونالدو أمام جوا اتحاد جدة يوضح تفاصيل إصابة بنزيمة وبيرجوين وفقيهي بنزيمة يغيب عن مواجهة الشرطة العراقي من أجل لقاء الهلال بعد السقوط بخماسية.. جوزيه جوميز يعترف: لا يمكن للفتح مجاراة النصر رغم الفوز بخماسية.. جيسوس: لست راضيا عن النصر حتى الآن.. ولم نصل لأهدافنا رونالدو يصل لهدفه الـ 800.. النصر يكتسح الفتح بخماسية الانتصار على التوالي.. الهلال يكتسح الاتفاق بخماسية اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري
أخر الأخبار
تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي 23 دقيقة | الكرة المصرية
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب ساعة | رياضات أخرى
غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515535/بمشاركة-حجازي-القادسية-يسقط-نيوم-بثلاثية-كينينوس