تنس طاولة – تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 23:27

عمر عصر - تنس طاولة

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وقال أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا، وما حدث لا يليق بلاعبين يمثلوا منتخب مصر".

وأضاف "أتعجب تصرف محمود أشرف بعدم مصافحة عمر عصر، تعجبت أيضا من رد فعل عمر عصر معه، وكان لا يجب ألا يحدث ما حدث ويظهر بهذا الشكل".

وواصل "طلبت من نجلي "محمود أشرف" عدم الصعود على منصة التتويج خوفا من حدوث أي رد فعل من عمر عصر".

وأردف "النتائج كان يجب أن تجعلنا في حالة سعادة أكثر من ذلك، وما حدث أفسد لحظة التتويج".

وأكد "عمر عصر بالنسبة لمحمود قدوة وبالنسبة لنا قيمة كبيرة جدا".

وأشار "سنجري تحقيقا بين أطراف الأزمة وسيكون عن طريق وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية".

وشرح "محمود أشرف تم إيقافه لنهاية البطولة 3 مباريات وأنا من وقعت عليها، ورئيس جهاز الزمالك تقدم بالتماس ورفضته نهائيا وشددت على تنفيذ العقوبة".

وتابع"عقاب لاعبين بخصم بـ 200 ألف جنيه؟ لم يحدث من قبل، ومن عوقب بذلك يوسف عبد العزيز وخالد عصر لأنهما وقعا لناديي إنبي والأهلي في نفس الوقت، وظل الأمر مستمرا لمدة عام دون حل قبل قدومي حتى عقدت لجنة ثلاثية حسمت الأمر بانتقال الثنائي للأهلي".

وفسر "سفر بعثة منتخب مصر بدون طبيب ومعد بدني؟ توليت رئاسة الاتحاد منذ ديسمبر الماضي وليس لدينا طبيب أو معد أحمال، وهو أمر يعود لوقت طويل وليس جديد".

وأتم تصريحاته "الاتحاد مديون بـ 15 مليون جنيه ووزارة الرياضة بذلت جهدا لسداد المديونيات وتكفلت بمصاريف البطولة كاملة".

وتوج منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على الجزائر في النهائي.

عمر عصر تنس طاولة
