لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة اصطفاف ناديه بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وبذلك خروج النادي الكتالوني من مشروع السوبر ليج الذي أسسه بجانب ريال مدريد وبرشلونة.

وقال لابورتا خلال اجتماعه مع أعضاء النادي: "نحن ننتقل تدريجيا للاصطفاف إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف "عملنا على بناء جسور بين يويفا والسوبر ليج لأننا مع النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لاحظنا تحسنا في الشكل العام للبطولة والإيرادات زادت بنسبة 20%".

وتابع "كنا مع مشروع السوبر ليج لأسباب محددة، لكن بعد أن رأينا أن الامور تتطور إيجابيا داخل يويفا قررنا أن نعطي الأولوية للمصالحة".

وواصل "تلقينا ترحيبا حارا من يويفا ودعوني أقول أيضا إننا من المؤسسين لجمعية الأندية الأوروبية، رأيت رغبة كبيرة من جانبهم في عودة برشلونة وجميع أندية السوبر ليج".

وأنهى حديثه قائلا: "بالنسبة لنا أصبح الأمر واضحا أن أفضل مكان لنا هو التواجد داخل يويفا".

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.