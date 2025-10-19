انتهت في الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(1) ريال مدريد
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 22:08
كتب : FilGoal
يلتقي ريال مدريد مع خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
--
ق 84 طرد جديد في المباراة بإنذار ثانٍ لأليكس سانكريس
ق 79 جووووول أول يسجله كيليان مبابي
ق 78 طرد ألان نيوم لاعب خيتافي بعد تدخل على فينيسيوس جونيور
ق 65 أردا جولر بدلا من إدواردو كامافينجا
ق 55 فينيسيوس جونيور بدلا من فرانكو ماستانتونو
ق 46 راؤول أسينسيو بدلا من دافيد ألابا
بداية المباراة
