انتهت في الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(1) ريال مدريد

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

يلتقي ريال مدريد مع خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

--

ق 84 طرد جديد في المباراة بإنذار ثانٍ لأليكس سانكريس

ق 79 جووووول أول يسجله كيليان مبابي

ق 78 طرد ألان نيوم لاعب خيتافي بعد تدخل على فينيسيوس جونيور

ق 65 أردا جولر بدلا من إدواردو كامافينجا

ق 55 فينيسيوس جونيور بدلا من فرانكو ماستانتونو

ق 46 راؤول أسينسيو بدلا من دافيد ألابا

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
