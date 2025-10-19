سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

ارتقى سيراميكا كليوباترا لصدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز 2-0 على طلائع الجيش في لقاء أقيم على استاد هيئة قناة السويس.

سجل سيراميكا كليوباترا عن طريق هدفي مروان عثمان وسعد سمير.

الفوز رفع رصيد كليوباترا لـ 20 نقطة انفرد بها في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي والمصري والزمالك بشكل مؤقت.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الثالثة على التوالي وتوقف رصيده عند 9 نقاط من 11 مباراة.

وصف المباراة

شتت رجب نبيل كرة من على خط المرمى مُبعدا تسديدة أحمد عبد الرحمن في الدقيقة 8.

وأجرى علي ماهر تغييرا مبكرا في الدقيقة 12 بمشاركة محمد صادق بدلا من كريم الدبيس الذي خرج مصابا.

وتقدم كليوباترا بالهدف الأول عن طريق مروان عثمان الذي حول عرضية إسلام عيسى في الشباك في الدقيقة 24.

هدأت أحداث الشوط الأول بعد الهدف لينتهي بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل سعد سمير أول هدف له في الدوري المصري منذ 427 يوما بمتابعة كرة ارتدت من يد الحارس في الدقيقة 58.

حاول لاعبو طلائع الجيش تقليص الفارق لكن دون أي خطورة لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش الدوري المصري
