ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

كشف هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد عن مفتاح الفوز على ليفربول.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ بي بي سي: "مفتاح الفوز؟ البقاء في أجواء المباراة بعد تسجيل ليفربول هدف التعادل، رغم أنه ضغط بشكل كبير في الشوط الثاني".

وأضاف "سدد جاكبو كرة في القائم إلا أنني لا أعتقد أن ليفربول صنع الكثير من الفرص، وشعرنا براحة نسبية قبل أن يسجل في مرمانا الهدف".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من الممكن أن نستسلم في تلك اللحظة، لكننا تماسكنا، وهذا أكثر ما يسعدني، الجماهير كانت تدعمهم بقوة، بينما جماهيرنا بالنظر إلى ما مروا به في السنوات الأخيرة، لا بد أنهم كانوا يخشون الأسوأ".

ونجح يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان جال.

وتعد الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بواقع 3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتاسراي.

ورفع يونايتد رصيده إلى النقطة 13 وارتقى للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثالث، وتصب هزيمته في مصلحة أرسنال المتصدر بـ19 نقطة ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة.

وللمرة الأولى التي يتمكن فيها روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد من الفوز في مباراتين متتاليتين خلال بطولة الدوري الإنجليزي.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها بريان مبومو وهاري ماجواير، وسجل هدف ليفربول كودي جاكبو.

