تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس وجولر على مقاعد البدلاء أمام خيتافي
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 21:40
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
ويقود كيليان مبابي خط الهجوم، بينما يتواجد فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن.
ويجلس التركي أردا جولر على مقاعد البدلاء، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وجاء تشكيل الملكي كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – ألفارو كاريراس
خط الوسط: أوريليان تشواميني – إدواردو كامافينجا
أمامهما: فرانكو ماستانتونو – جود بيلينجهام – رودريجو
خط الهجوم: كيليان مبابي
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا برصيد 21 نقطة، وإن فاز سيستعيد الصدارة من برشلونة (22).
أما خيتافي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.
