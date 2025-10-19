كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

تأهل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بالفوز على فاب الكاميروني بنتيجة 37-14.

وتستضيف الدار البيضاء بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 19-8.

وفاز عمر كاستيلو بجائزة رجل المباراة وهي الثانية على التوالي له بعدما حصدها أيضا في ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل من مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 4 مباريات.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا".

كما تضم معاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ووصل الأهلي للنهائي للمرة الثالثة على التوالي وهو بطل آخر نسختين من المسابقة.

ويأمل الأهلي حصد لقبه الثامن والثالث على التوالي.

ويعد الزمالك الأكثر تتويجا في القارة برصيد 12 لقبا ويليه مولودية الجزائر بـ 11 لقبا.

