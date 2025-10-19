هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب

أجاب خوان لابورتا رئيس برشلونة على سؤال هام يخص الرافعات الاقتصادية وكونها بيعا لحقوق النادي أم لا.

وقال لابورتا خلال اجتماعه مع أعضاء النادي: "الرافعات الاقتصادية تعتبر بيعا لأصول برشلونة؟ هذه الرافعات مكنتنا من تدعيم الفريق بلاعبين كبار مثل روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا وفيران توريس".

وأضاف "منحتنا الرافاعات الاقتصادية قدرة تنافسية عالية في الملاعب".

وتابع "الرافعات ليست بيعا لأصول النادي بل تنازل مؤقت عن حقوق معينة لفترة محددة وبعد انتهائها يستعيد النادي تلك الحقوق".

وشدد "لا أوافق على تسميتها بيعا للتراث، بل هي إدارة مؤقتة للأصول لتحقيق الاستقرار المالي".

وأنهى حديثه قائلا: "طلب منا بيع الحقوق التلفزيونية لصندوق CVC لمدة 50 عاما، لكننا اتفقنا على اختيار صفقة أقل ماديا تمكننا من إنقاذ النادي وسنستعيدها مستقبلا".

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.