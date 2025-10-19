هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 20:15

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

أجاب خوان لابورتا رئيس برشلونة على سؤال هام يخص الرافعات الاقتصادية وكونها بيعا لحقوق النادي أم لا.

وقال لابورتا خلال اجتماعه مع أعضاء النادي: "الرافعات الاقتصادية تعتبر بيعا لأصول برشلونة؟ هذه الرافعات مكنتنا من تدعيم الفريق بلاعبين كبار مثل روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا وفيران توريس".

وأضاف "منحتنا الرافاعات الاقتصادية قدرة تنافسية عالية في الملاعب".

أخبار متعلقة:
تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب

وتابع "الرافعات ليست بيعا لأصول النادي بل تنازل مؤقت عن حقوق معينة لفترة محددة وبعد انتهائها يستعيد النادي تلك الحقوق".

وشدد "لا أوافق على تسميتها بيعا للتراث، بل هي إدارة مؤقتة للأصول لتحقيق الاستقرار المالي".

وأنهى حديثه قائلا: "طلب منا بيع الحقوق التلفزيونية لصندوق CVC لمدة 50 عاما، لكننا اتفقنا على اختيار صفقة أقل ماديا تمكننا من إنقاذ النادي وسنستعيدها مستقبلا".

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.

برشلونة خوان لابورتا الدوري الإسباني
نرشح لكم
ديكو: علينا الاحتفال بتجديد عقد يامال.. وحافظنا على اللاعبين الأساسيين كوبي: رافينيا يغيب أمام أولمبياكوس من أجل الكلاسيكو تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو فليك يكشف سبب احتفاله وما حدث وقت الطرد تقرير الحكم يكشف سبب طرد فليك فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) جيرونا
أخر الأخبار
توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا 26 دقيقة | كرة يد
الكونفدرالية – الوداد يفوز على كوتوتو.. والنجم الساحلي يسقط بثنائية 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا – أورلاندو بايرتس يسقط بثلاثية في الدور التمهيدي ساعة | الكرة الإفريقية
ديكو: علينا الاحتفال بتجديد عقد يامال.. وحافظنا على اللاعبين الأساسيين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515519/هل-الرافعات-الاقتصادية-بيعا-لحقوق-النادي-لابورتا-يجيب