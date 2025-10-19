ديكو: علينا الاحتفال بتجديد عقد يامال.. وحافظنا على اللاعبين الأساسيين

شدد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة على وجوب الاحتفال بتجديد عقد لامين يامال لاعب الفريق.

وجدد اللاعب الإسباني عقده حتى 2031.

وقال ديكو خلال اجتماعه مع أعضاء النادي: "جددنا عقد لامين يامال وهذه خطوة يجب الاحتفال بها ليس فقط لأنه لاعب رائع، بل لأنه قد يصبح أحد الرموز العالمية لكرة القدم في المستقبل".

وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الضجيج الإعلامي الذي يثير الشكوك، لكننا نواصل العمل بثبات وثقة، ما حدث الموسم الماضي لم يكن صدفة".

وواصل "حافظنا على اللاعبين الأساسيين لأن الهدف لم يكن التعاقدات الكثيرة، بل الحفاظ على جوهر الفريق العمل لم يبدأ من الصيف بل من قبل ذلك بكثير".

وأتم "تمكنا من تجديد عقد فيرمين لوبيز الذي يمثل المستقبل ولبيدري الذي كان في السنة الأخيرة من عقده ولجافي رغم معاناته من الإصابة لكنه ركيزة أساسية لمستقبلنا وكذلك تجديد عقد رونالد أراوخو وباو كوبارسي وجيرارد مارتين".

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.