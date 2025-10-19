ديكو: علينا الاحتفال بتجديد عقد يامال.. وحافظنا على اللاعبين الأساسيين

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد رايو فايكانو

شدد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة على وجوب الاحتفال بتجديد عقد لامين يامال لاعب الفريق.

وجدد اللاعب الإسباني عقده حتى 2031.

وقال ديكو خلال اجتماعه مع أعضاء النادي: "جددنا عقد لامين يامال وهذه خطوة يجب الاحتفال بها ليس فقط لأنه لاعب رائع، بل لأنه قد يصبح أحد الرموز العالمية لكرة القدم في المستقبل".

أخبار متعلقة:
تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب

وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الضجيج الإعلامي الذي يثير الشكوك، لكننا نواصل العمل بثبات وثقة، ما حدث الموسم الماضي لم يكن صدفة".

وواصل "حافظنا على اللاعبين الأساسيين لأن الهدف لم يكن التعاقدات الكثيرة، بل الحفاظ على جوهر الفريق العمل لم يبدأ من الصيف بل من قبل ذلك بكثير".

وأتم "تمكنا من تجديد عقد فيرمين لوبيز الذي يمثل المستقبل ولبيدري الذي كان في السنة الأخيرة من عقده ولجافي رغم معاناته من الإصابة لكنه ركيزة أساسية لمستقبلنا وكذلك تجديد عقد رونالد أراوخو وباو كوبارسي وجيرارد مارتين".

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.

برشلونة ديكو الدوري الإسباني
نرشح لكم
توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب فابريجاس: لا أحكم على موراتا بالأهداف.. ونيكو باز بطل الأسرع والأول منذ 30 عاما.. مبومو يسجل هدفا تاريخيا في شباك ليفربول تودور: مباراتنا مع كومو انتهت بعد هدفه الثاني.. وقلق على مستقبلي إيمري عقدة فرانك.. أستون فيلا يحول تأخره لانتصار على توتنام
أخر الأخبار
توماس فرانك يكشف تفاصيل إصابة روميرو 38 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
أموريم: جماهير ليفربول شعرت بالتوتر.. والتصديات والعارضة منحتنا الثقة 40 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا 25 دقيقة | كرة يد
الكونفدرالية – الوداد يفوز على كوتوتو.. والنجم الساحلي يسقط بثنائية 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابعة على التوالي.. يونايتد يزيد أوجاع ليفربول ويهزمه في أنفيلد لأول مرة منذ 9 سنوات 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا – أورلاندو بايرتس يسقط بثلاثية في الدور التمهيدي ساعة | الكرة الإفريقية
ديكو: علينا الاحتفال بتجديد عقد يامال.. وحافظنا على اللاعبين الأساسيين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515517/ديكو-علينا-الاحتفال-بتجديد-عقد-يامال-وحافظنا-على-اللاعبين-الأساسيين