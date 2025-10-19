فابريجاس: لا أحكم على موراتا بالأهداف.. ونيكو باز بطل

أوضح سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو على أنه لا يحكم على لاعبه ألفارو موراتا من خلال التسجيل، كما أشاد بنيكو باز ووصفه بالبطل.

وتألق نيكو باز نجم كومو المعار من ريال مدريد وقاد فريقه لإسقاط يوفنتوس بثنائية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإسباني عبر DAZN: "ألفارو موراتا يفعل بالضبط ما أطلبه منه، يتم الحكم على المهاجمين من خلال الأهداف، لكنني لا أفعل ذلك، عليه التسجيل من أجل نفسه وليس من أجلي، أظهر تماما لماذا جلبناه إلى كومو".

وأنهى حديثه قائلا: "نيكو باز بطل، أنا سعيد جدا بشأنه، وأشعر بالهدوء لمستقبله، يمكنه الوصول إلى أبعد من ذلك إذا استمر بهذا التعطش والتواضع، لديه الموهبة والبنية الجسدية".

وصنع نيكو باز الهدف الأول لزميله مارك اوليفييه كيمب في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 79 من تسديدة رائعة.

وساهم نيكو باز في تسجيل 8 أهداف هذا الموسم من أصل 9 أهداف سجلها فريقه في الدوري هذا الموسم.

ورفع الفريق الذي يدربه سيسك فابريجاس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن البيانكونيري السادس.

ولم يذق يوفنتوس طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي، منذ مواجهة إنتر قبل 36 يوما.

بينما حقق كومو الفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 73 عامًا.

وبذلك انتهت سلسلة من 23 مباراة دون فوز أمام السيدة العجوز.

كما حافظ كومو على سجله خاليا من الهزائم بملعبه هذا الموسم في الكالتشيو.

وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 1986، حين تجنب الهزيمة في مبارياته الـ4 الافتتاحية بالدوري الإيطالي.

ويستعد كومو لمواجهة بارما السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة.

بينما يلعب يوفنتوس ضد ريال مدريد بملعب سنتياجو برنابيو ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.