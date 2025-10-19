زد يحول تأخره لانتصار أمام بتروجت

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

علي جمال - أحمد عاطف - زد

حوّل زد تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على بتروجت في الجولة 11 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

تقدم بتروجت بهدف سيكو سونكو وفاز بتروجت بثنائية معط ماجاسا وشادي حسين.

ولأول مرة ينتصر زد على بتروجت في الدوري المصري بعدما انتهت مباراة الموسم الماضي بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
لجنة الحكام تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 حكمة الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي إيمري عقدة فرانك.. أستون فيلا يحول تأخره لانتصار على توتنام تودور: مباراتنا مع كومو انتهت بعد هدفه الثاني.. وقلق على مستقبلي

وحقق زد الفوز بعد خسارتين ورفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز السابع من 11 مباراة.

فيما توقف رصيد بتروجت عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم بتروجت بهدف السنغالي سيكو سونكو الذي انفرد وسدد كرة قوية على يمين علي لطفي متقدما في الدقيقة 27 للضيوف.

وأدرك مُعط ماجاسا التعادل في الدقيقة 44 برأسية من ركنية نفذها محمود صابر.

وفي الشوط الثاني مرر ماجاسا لشادي حسين الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء متقدما لزد بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

وكاد سونكو أن يخطف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+7 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي، لتنتهي المباراة بفوز زد 2-1.

زد بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش 72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة لجنة الحكام تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 حكمة الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات.. تعرف على الأسعار الزمالك يعلن قبول استقالة حازم إمام من منصبه.. ومشاورات لحسم خليفته الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات لحل مشاكل قضايا فيفا
أخر الأخبار
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة ساعة | الدوري المصري
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515515/زد-يحول-تأخره-لانتصار-أمام-بتروجت