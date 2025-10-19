زد يحول تأخره لانتصار أمام بتروجت

حوّل زد تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على بتروجت في الجولة 11 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

تقدم بتروجت بهدف سيكو سونكو وفاز بتروجت بثنائية معط ماجاسا وشادي حسين.

ولأول مرة ينتصر زد على بتروجت في الدوري المصري بعدما انتهت مباراة الموسم الماضي بالتعادل 1-1.

وحقق زد الفوز بعد خسارتين ورفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز السابع من 11 مباراة.

فيما توقف رصيد بتروجت عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم بتروجت بهدف السنغالي سيكو سونكو الذي انفرد وسدد كرة قوية على يمين علي لطفي متقدما في الدقيقة 27 للضيوف.

وأدرك مُعط ماجاسا التعادل في الدقيقة 44 برأسية من ركنية نفذها محمود صابر.

وفي الشوط الثاني مرر ماجاسا لشادي حسين الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء متقدما لزد بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

وكاد سونكو أن يخطف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+7 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي، لتنتهي المباراة بفوز زد 2-1.

video:1