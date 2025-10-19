لجنة الحكام تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 حكمة

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:52

كتب : محمد جمال

أوسكار رويز

نظمت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 حكمة.

وانطلق اليوم الأحد بمركز المنتخبات الوطنية المعسكر المغلق لإعداد وتثقيف وتنشيط الحكمات المصريات بتواجد 30 حكمة.

وينقسم هذا العدد إلى 15 حكمة ساحة و15 مساعدة بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة.

أخبار متعلقة:
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا "تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة خبر في الجول - تحديد موعد جلسة لجنة شكاوى اللاعبين مع زيزو مصدر من الأهلي لـ في الجول: اجتماع بين يوسف ولجنة التخطيط بسبب سوء النتائج.. وطلب رسمي للخطيب

ويأتي ذلك في إطار رفع المستوى الفني والبدنية للحكمات المصريات إذ يهدف رويز إلى خلق دوافع جديدة لدى الحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط.

ويستمر المعكسر لمدة 3 أيام ويحاضر فيه رويز وهيام بركة عضو اللجنة ومسؤولة ملف التحكيم النسائي.

ويتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.

وأيضا تضمن المعسكر تدريبات عملية داخل ملاعب المنتخبات الوطنية.

الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش 72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة زد يحول تأخره لانتصار أمام بتروجت الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات.. تعرف على الأسعار الزمالك يعلن قبول استقالة حازم إمام من منصبه.. ومشاورات لحسم خليفته الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات لحل مشاكل قضايا فيفا
أخر الأخبار
لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
72 مرشحا.. غلق باب الترشح لانتخابات سموحة ساعة | الدوري المصري
ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو: الفوز على ليفربول يحمل أهمية كبيرة لجمهور مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515513/لجنة-الحكام-تنظم-معسكرا-تثقيفيا-بمشاركة-30-حكمة