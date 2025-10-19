لجنة الحكام تنظم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 حكمة

نظمت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا تثقيفيا بمشاركة 30 حكمة.

وانطلق اليوم الأحد بمركز المنتخبات الوطنية المعسكر المغلق لإعداد وتثقيف وتنشيط الحكمات المصريات بتواجد 30 حكمة.

وينقسم هذا العدد إلى 15 حكمة ساحة و15 مساعدة بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة.

ويأتي ذلك في إطار رفع المستوى الفني والبدنية للحكمات المصريات إذ يهدف رويز إلى خلق دوافع جديدة لدى الحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط.

ويستمر المعكسر لمدة 3 أيام ويحاضر فيه رويز وهيام بركة عضو اللجنة ومسؤولة ملف التحكيم النسائي.

ويتضمن برنامج المعسكر مراجعة قانون اللعبة واختبارات فيديو تيست والتعليمات الفنية الخاصة بسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس بهدف تحسين قدراتهن.

وأيضا تضمن المعسكر تدريبات عملية داخل ملاعب المنتخبات الوطنية.