الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:40

كتب : هاني العوضي

مران الاتحاد السكندري

كشف إسلام عادل مدير الكرة بالاتحاد السكندرى عن حقيقة ما تردد بشأن تحركات النادي في سوق انتقالات يناير.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم نتفاوض مع أي لاعب حاليا وكل ما يثار اجتهادات من الوكلاء".

وأضاف "نركز على مبارياتنا حتى يناير ولا نريد تشتيت اللاعبين".

وأوضح "جاهزين لمواجهة الأهلي والصفوف اكتملت بعودة كريم الديب ومحمود علاء".

وأكمل "سنسافر إلى القاهرة يوم الثلاثاء قبل مواجهة الأهلي بيوم".

يستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد بفضل هدف عكسي ضد إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الأهلي
/articles/515512/الاتحاد-السكندري-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-مفاوضات-يناير-والاستعدادات-لمواجهة-الأهلي