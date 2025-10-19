تودور: مباراتنا مع كومو انتهت بعد هدفه الثاني.. وقلق على مستقبلي

شدد إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس على أن مباراة فريقه ضد كومو انتهت عمليا بعد تلقيه الهدف الثاني.

وتألق نيكو باز نجم كومو المعار من ريال مدريد وقاد فريقه لإسقاط يوفنتوس بثنائية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الكرواتي عبر DAZN: "تلقينا هدفا من كرة ثابتة، لكننا قمنا بأشياء مثيرة للاهتمام كما فعلوا هم في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان اللعب متقطعا بعض الشيء بسبب طريقتهم في اللعب، انتهت المباراة بعد الهدف الثاني".

وأضاف "اللعب بـ 4 مدافعين بدلا من 3؟ أعتقد أن هذا كان الخيار الأفضل للفريق، أعتقد أنه كان القرار الصحيح بغض النظر عن النتيجة، اقتربنا من منطقتهم لكننا افتقدنا للتمريرة أو التسديدة الأخيرة".

وتابع "دخول دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 77 لأن كان من الصواب اللعب بمهاجمين في النهاية، لكن عليك أن تركض أمام كومو، تلقينا هدفا من هجمة مرتدة ولم يكن هناك ما يمكن فعله بعد ذلك عقب الهدف الثاني لكومو".

وأنهى حديثه قائلا: "القلق على مستقبلي مع يوفنتوس؟ أنا دائما قلق من كل شيء، هذه هي حياة المدرب، سنتحدث بالتأكيد عن ذلك في غرفة الملابس".

وصنع نيكو باز الهدف الأول لزميله مارك اوليفييه كيمب في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 79 من تسديدة رائعة.

وساهم نيكو باز في تسجيل 8 أهداف هذا الموسم من أصل 9 أهداف سجلها فريقه في الدوري هذا الموسم.

ورفع الفريق الذي يدربه سيسك فابريجاس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن البيانكونيري السادس.

ولم يذق يوفنتوس طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي، منذ مواجهة إنتر قبل 36 يوما.

بينما حقق كومو الفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 73 عامًا.

وبذلك انتهت سلسلة من 23 مباراة دون فوز أمام السيدة العجوز.

كما حافظ كومو على سجله خاليا من الهزائم بملعبه هذا الموسم في الكالتشيو.

وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 1986، حين تجنب الهزيمة في مبارياته الـ4 الافتتاحية بالدوري الإيطالي.

ويستعد كومو لمواجهة بارما السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة.

بينما يلعب يوفنتوس ضد ريال مدريد بملعب سنتياجو برنابيو ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.